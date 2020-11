Speciale difesa: generale Graziano, attacchi a Francia e Austria dimostrando che Covid ha amplificato minacce esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti attacchi in Francia e Austria dimostrano che la pandemia di Covid ha amplificato le minacce esistenti e presenta ulteriore incertezza, sfide imminenti e nuovi attori. Lo ha detto il presidente del comitato militare dell'Unione europea, il generale Claudio Graziano, avviando i lavori informali della videoconferenza tra i capi di stato maggiore della difesa dell'Ue (Chod). "I recenti attacchi in Francia e Austria dimostrano che la pandemia di Covid ha amplificato le minacce esistenti e ci presenta ulteriore incertezza, sfide imminenti e nuovi attori", ha detto il generale Graziano aprendo i lavori a quanto si apprende dal Consiglio dell'Ue. Alla riunione ha preso parte a che l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che si è rivolto ai capi di stato maggiore sottolineando l'importanza dell'autonomia strategica e delle iniziative e della cultura di difesa dell'Ue. Borrell ha sottolineato che i casi di Covid sono di nuovo in aumento e che le forze armate sono nuovamente chiamate per affrontare la pandemia in tutta Europa. (Beb)