Istat: Confcommercio su vendite al dettaglio, dato peggiore delle attese

- Dato peggiore rispetto alle attese, che evidenzia i primi sintomi di un rallentamento destinato ad amplificarsi nei prossimi mesi con il riacutizzarsi della pandemia e il ritorno a misure di limitazione della mobilità e delle attività produttive: nonostante il recupero del terzo trimestre, nell’area non alimentare il vuoto di domanda creatosi nei mesi di marzo e aprile è ancora ben lontano dall’essere colmato. Questo il commento dell'Ufficio studi di Confcommercio relativamente ai dati sulle vendite al dettaglio nel mese di settembre pubblicati oggi dall'Istat. "Se si escludono l’alimentazione e i beni per la fruizione del tempo trascorso in casa, anche per motivi di studio e lavoro, molti segmenti di spesa scontano nei primi nove mesi del 2020 riduzioni in doppia cifra rispetto all’analogo periodo del 2019", spiega l'Ufficio studi. Il commercio elettronico, prosegue la nota, continua a crescere come anche i discount: le piccole superfici sono in difficoltà. "La pandemia ha, dunque, enfatizzato tendenze già presenti nell’economia italiana: anche ammesso che sia possibile superare rapidamente le difficoltà logistiche, infrastrutturali e organizzative, non basterà alle attività commerciali di prossimità ricorrere al canale virtuale per sopravvivere, e per tale ragione sarà necessaria un’efficace miscela di adeguati indennizzi a fondo perduto e rapidi incentivi agli investimenti tecnologici per salvare il tessuto commerciale italiano e il suo prezioso portato di pluralismo distributivo", conclude l'Ufficio studi. (Com)