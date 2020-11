Slovenia: presidente Pahor condanna disordini nelle proteste di Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor ha condannato i disordini avvenuti ieri sera a Lubiana nel corso di una protesta contro le misure anti-Covid messe in campo dal governo. "Respingo fermamente la violenza per raggiungere obiettivi politici o di altro genere. In Slovenia, nonostante le restrizioni dovute all'epidemia, tutte le istituzioni democratiche sono operative. È legittimo criticare le loro opinioni o azioni, protestare contro di loro in modo appropriato, ma è sempre inammissibile ricorrere alla violenza", ha dichiarato Pahor secondo una nota diramata dalla presidenza slovena della Repubblica. Nella serata di ieri si sono verificati degli scontri a Lubiana tra gruppi di manifestanti e agenti di polizia, nel corso di una protesta contro le misure restrittive decise dal governo contro la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, 4 agenti dei reparti speciali della polizia sono rimasti feriti mentre sono stati arrestati 4 dimostranti. (segue) (Seb)