Slovenia: presidente Pahor condanna disordini nelle proteste di Lubiana (2)

- Il ministro dell'Interno sloveno, Ales Hojs, ha dichiarato che alla protesta hanno partecipato dalle 400 alle 600 persone, per lo più "anarchici" e componenti delle frange estremiste. La polizia è stata attaccata con dei blocchi di granito e ha reagito utilizzando dei cannoni ad acqua. Hojs ha precisato che le videocamere cittadine hanno filmato le scene di guerriglia urbana, aggiungendo di aspettarsi che "vengano processati" tutti coloro che hanno attaccato la polizia e che hanno partecipato ad un raduno vietato in un momento in cui un'epidemia è in corso "e nel giorno in cui sono morte 30 persone di coronavirus". La protesta, non denunciata alle autorità competenti, era stata organizzata attraverso i social network da un gruppo che si è denominato "Anonymous Slovenia". Dalla protesta hanno già preso le distanze gli organizzatori di altre manifestazioni che si sono tenute pacificamente nelle scorse settimane a Lubiana per protestare contro il governo. (Seb)