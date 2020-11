Roma: Usb, ex lavoratori Urbe occupano sede Ama a Ostiense, da 9 anni attendono assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina una rappresentanza degli ex lavoratori Urbe, in attesa da 9 anni di essere assunti dall'azienda municipalizzata dei rifiuti, hanno occupato insieme a Usb la sede Ama di via Calderon de la Barca". È quanto si legge in una nota dell'Unione sindacale di base. "Per i lavoratori licenziati dall'Istituto di vigilanza - spiega il sindacato - il Comune di Roma aveva avviato la ricollocazione nelle aziende del Comune. Per alcune decine di loro il percorso di assunzione in Ama si è interrotto ad un passo della firma del contratto. Dopo 18 mesi di esperienza professionale nel settore presso la Multiservizi, Ama ha infatti bloccato tutto con la promessa di ricollocazione non appena fossero riprese le assunzioni". (segue) (Com)