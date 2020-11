Roma: Usb, ex lavoratori Urbe occupano sede Ama a Ostiense, da 9 anni attendono assunzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si torna ad assumere - prosegue Usb nel comunicato- e Ama impone il limite temporale di 3 anni per il riconoscimento della professionalità acquisita per Ama. Passeranno quindi i lavoratori della Multiservizi, impiegati attualmente nell'appalto delle utenze non domestiche, ma non i lavoratori ex Urbe che aspettano da quasi un decennio. In tutto questo, Cgil, Cisl, Uil e Fiadel non hanno accettato la proposta di modificare il criterio dei tre anni. Per loro i lavoratori ex Urbe non hanno diritti". (segue) (Com)