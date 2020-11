Roma: Usb, ex lavoratori Urbe occupano sede Ama a Ostiense, da 9 anni attendono assunzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni il consiglio comunale si è espresso all'unanimità impegnando la giunta a valutare tutti i percorsi possibili per la loro ricollocazione. Cosa assai difficile con il blocco delle assunzioni imposto dalla Riforma Madia, ma ora che si torna ad assumere il loro diritto non può essere calpestato e cancellato con un colpo di spugna. Il diritto al lavoro non ha scadenza. Azienda e Comune intervengano nell'immediato per tener fede agli impegni assunti", conclude Usb. (Com)