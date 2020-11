Covid: Zingaretti, stress su sistema sanitario Lazio altissimo, non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è a rischio come tutte le altre. Il contagio cresce ancora e lo stress sul sistema sanitario è ancora altissimo. Ci attendono giorni di battaglia e per i prossimi 30 giorni dobbiamo tenere altissima la tensione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante un conferenza stampa. "A seguito dell'ultimo Dpcm, "il Lazio è al momento tra le Regioni in fascia gialla", quindi minori restrizioni per i cittadini, "perché hanno funzionato le misure di contenimento contro il Covid-19 che abbiamo messo in campo in questi mesi". Ma questo "non deve essere interpretato come semaforo verde - ha sottolineato il governatore -, perché lo stress sul sistema sanitario è ancora altissimo". Quindi Zingaretti rivolge un appello ai cittadini: "nessuno abbassi la guardia ma teniamola alta. Il nemico non sono le regole ma il virus che dobbiamo fermare", ha concluso. (Rer)