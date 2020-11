Covid: Fornaro (Leu), avvelenare pozzi democrazia con messaggi miserabili è pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvelenare i pozzi della democrazia con messaggi miserabili come quelli che le scelte del governo sono fatte sulla base del colore delle Giunte regionali è pericoloso perché non solo le parole sono pietre, ma fuori di qui c’è anche chi ha in mente di strumentalizzare e di usare queste parole come pietre, nel senso materiale del termine. Lo ha detto il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, rivolgendosi alle opposizioni nel suo intervento nell’Aula della Camera sull’informativa urgente del ministro della Salute, Roberto Speranza, sui dati e sui criteri seguiti per la collocazione delle Regioni italiane nelle aree rossa, arancione e gialla, previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) del 3 novembre 2020. (Rin)