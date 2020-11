Covid: Fornaro (Leu), non accettiamo lezioni da chi ha strepitato contro proroga emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dire che questo governo tiene a casa milioni di italiani alimenta una tensione sociale che fa perdere di vista il vero nemico, che non è il governo protempore, ma il virus. Lo ha sottolineato il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, nel suo intervento nell’Aula della Camera sull’informativa urgente del ministro della Salute, Roberto Speranza, sui dati e sui criteri seguiti per la collocazione delle Regioni italiane nelle aree rossa, arancione e gialla, previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) del 3 novembre 2020. "Le critiche sono giuste e sono il sale della democrazia, ma lezioni da chi ha strepitato contro la proroga dell'emergenza sanitaria o contro l'uso della mascherina non le accettiamo", ha proseguito il parlamentare, secondo cui "il Paese ha bisogno di responsabilità e non di propaganda, di comportamenti politici irresponsabili. Il ministro Speranza e il governo continuino a seguire il principio di massima precauzione. Abbiamo il dovere di governare, abbiamo il dovere di prendere misure in accordo con le Regioni, ma abbiamo innanzitutto - ha concluso l'esponente di Leu - il dovere di difendere la salute degli italiani". (Rin)