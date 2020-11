Libia: Unicef-Oms, oltre 250mila bambini a rischio malattie prevenibile con vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sono estremamente preoccupati a causa della forte carenza in Libia di vaccini fondamentali, che minaccia la salute dei bambini del paese. Nel sette mesi passati, una carenza senza precedenti di vaccini nel paese ha interrotto i programmi di vaccinazione dei bambini e li ha esposti a rischio di malattie e morte. Lo riferisce oggi un comunicato stampa congiunto. C'è stato un declino allarmante del numero di bambini che hanno ricevuto vaccini salvavita a livello globale. In Libia questo declino è un risultato diretto della pandemia da Covid-19, che ha portato alla chiusura dei confini internazionali, restrizioni di movimento e ritardi nell'approvvigionamento e nella distribuzione dei vaccini. Molti centri di vaccinazione sono stati costretti a chiudere a causa di mancanza di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. Una recente verifica in 200 dei 700 siti per le vaccinazioni in Libia, portata avanti dal National Centre of Disease Control col supporto dell'Unicef e dell'Oms, ha dimostrato che tutti i 200 siti avevano esaurito il vaccino Bcg e avevano quantità estremamente limitate del vaccino esavalente. Il vaccino Bcg protegge i bambini contro la tubercolosi, la malattia infettiva più letale al mondo. Il vaccino esavalente protegge contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, haemophilus B ed epatite B. Dalla verifica è inoltre risultato che ci si aspetta di terminare le scorte di vaccini contro polio e morbillo entro la fine dell'anno. Se non verranno prese misure per rifornire le scorte di questi vaccini, probabilmente le malattie che prevengono si diffonderanno velocemente, con gravi conseguenze. (segue) (Com)