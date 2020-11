Libia: Unicef-Oms, oltre 250mila bambini a rischio malattie prevenibile con vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef e l'Oms hanno esortato le autorità nazionali a garantire l'immediato stanziamento di fondi per rifornire le scorte di vaccini del paese. "I vaccini sono fra gli interventi di salute pubblica più importanti a livello globale. La vaccinazione protegge i bambini contro malattie gravi prevenibili con vaccino e riduce la mortalità dei bambini", ha dichiarato Elizabeth Hoff, rappresentante dell'Oms in Libia. "L'Oms non lesinerà sforzi per migliorare la copertura vaccinale dei bambini in tutto il paese, al fine di garantire un'infanzia sana e un futuro prospero". "Mentre il mondo è in cerca delle molteplici vie per frenare la pandemia da Covid-19, è importante assicurare che i risultati ottenuti attraverso il programma esteso sulle vaccinazioni in Libia siano sostenuti. È essenziale che tutti i siti di vaccinazione ricevano una fornitura immediata di tutti i vaccini per garantire l'attuazione ininterrotta del programma di vaccinazione, sulla base dei protocolli nazionali", ha dichiarato AbdulKadir Musse, rappresentante speciale dell'Unicef in Libia. "I vaccini sono fondamentali, e nessun bambino è al sicuro finché tutti i bambini saranno al sicuro". (Com)