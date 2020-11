Covid: Astuti e Piloni (Pd), Regione Lombardia semplifichi la consultazione dei fascicoli sanitari elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di limitare il più possibile gli spostamenti dal domicilio non indispensabili, a maggior ragione dopo le ulteriori restrizioni, abbiamo ritenuto opportuno chiedere alla giunta lombarda di attivarsi al più presto per consentire la consultazione del fascicolo sanitario elettronico ai familiari di anziani e disabili che non riescono a farlo in maniera autonoma, introducendo anche in Lombardia la funzione di deleghe che ora non sono disponibili e di facilitare la consultazione anche ai genitori o ai tutori dei minori, senza che debbano recarsi personalmente presso l'Ats di riferimento". È così che i consiglieri regionali lombardi del Partito democrativo Samuele Astuti e Matteo Piloni annunciano la proposta presentata oggi in merito all'accesso al fascicolo sanitario elettronico sul portale di Regione Lombardia. "La pandemia e la conseguente crisi del sistema sanitario può e deve essere occasione di ripensamento e miglioramento, anche attraverso piccoli accorgimenti che però possono semplificare notevolmente la vita delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili – spiegano Piloni e Astuti – è inconcepibile che ad oggi, in una regione avanzata come la nostra, non sia consentito ad anziani e disabili delegare a terzi la consultazione del proprio fascicolo o che ci si debba recare fisicamente all'Ats per ritirare le credenziali di accesso per i minori. Esistono modalità e tecnologie per sburocratizzare questi aspetti e altre regioni, come l'Emilia-Romagna, ne sono già l'esempio". (Com)