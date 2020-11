Emirati: al via dal 9 al 14 novembre la Dubai Design Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Dubai Design Week ritorna dal 9 al 14 novembre 2020 con un programma diversificato di oltre 100 eventi e attività tra cui mostre, pop-up, installazioni all'aperto nel Dubai Design District (d3), a cui si aggiunge una nuova esperienza di vendita per supportare artigiani, creativi e imprenditori di Dubai. Lo riferisce un comunicato stampa. Realizzato in partnership strategica con Dubai Design District (d3), con il supporto di Dubai Culture & Arts Authority (Dcaa) e A.R.M. Holding, la Dubai Design Week 2020 rappresenta il primo grande evento culturale nella regione dall'inizio della pandemia. In questa edizione il programma di appuntamenti dal vivo si arricchisce con nuove esperienze online accessibili a livello globale, tra cui spiccano una mostra online dei migliori progetti di innovazione con impatto sociale presentati dagli studenti di tutto il mondo, una fiera digitale dedicata ai brand del design e un programma di talk virtuali.