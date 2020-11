Emirati: al via dal 9 al 14 novembre la Dubai Design Week (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla situazione attuale, caratterizzata dalle restrizioni di viaggio e dal distanziamento sociale, il festival offrirà nuove opportunità alla comunità creativa del Medio Oriente, mettendo al centro della scena i talenti locali e regionali e riflettendo sul ruolo dei designer nel ridefinire il modo di vivere in un mondo fortemente influenzato dal Covid. Il presidente dell’Autorità di Dubai per la cultura e le arti, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha dichiarato: “A testimonianza della resilienza e della forza dell'industria creativa di Dubai, che è riuscita a crescere ed adattarsi, a lanciare nuove iniziative e progetti impattanti durante questo periodo sfidante, la Dubai Design Week è uno dei primi eventi culturali a tornare con un format dal vivo dall'inizio della pandemia. L’evento rappresenta una grande opportunità per condividere esperienze e stabilire collaborazioni interdisciplinari e interculturali favorendo connessioni significative tra professionisti creativi, imprenditori, ambasciate, consolati e istituzioni. Siamo felici di vedere l'impatto dell’evento nell’espandere i contributi del settore creativo a livello locale, regionale e globale”. (segue) (Com)