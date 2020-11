Emirati: al via dal 9 al 14 novembre la Dubai Design Week (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il direttore esecutivo di d3, Khadija Al Bastaki, ha commentato: “Il 2020 ci ha offerto un raro momento per fermarci e riflettere sul ruolo del design. La Dubai Design Week avvierà un dialogo attorno alle fondamentali questioni sociali, culturali ed economiche e porterà nuove opportunità per il Medio Oriente, fornendo una piattaforma per i talenti locali e regionali. Non vediamo l'ora di ampliare il nostro sostegno all'industria e abbiamo grandi aspettative per il d3 Architecture Festival inaugurale in collaborazione con Riba Gulf Chapter, che fornirà un importante centro di riflessione per Dubai, gli Emirati Arabi Uniti e l'ecosistema creativo regionale". (Com)