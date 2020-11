India-Italia: Nuova Delhi, “recenti impegni hanno potenziato relazioni bilaterali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione bilaterale India-Italia è in ascesa. Lo afferma, via Twitter, il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Anurg Srivastava: “I recenti impegni ai più alti livelli tra i due paesi hanno potenziato le nostre relazioni bilaterali”, si legge in un tweet pubblicato oggi, in occasione del vertice in videoconferenza in corso tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Viene sottolineato anche che i due paesi condividono “2 mila anni di collegamenti storici e oltre 70 anni di legami diplomatici”. Un breve video ricorda, tra l’altro, che l’Italia è al 17mo posto per investimenti esteri diretti in India, che tra gli investitori ci sono importanti aziende – Fiat, Heinz, Ferrero, Perfetti, Lavazza, Piaggio, Enel, Cnh – e che la comunità indiana in Italia è la terza d’Europa.(Inn)