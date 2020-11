Grecia: presidente Sakellaropoulou, protezione dell'ambiente è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione dell'ambiente è una priorità energetica per la Grecia: lo ha dichiarato la presidente ellenica, Katerina Sakellaropoulou, durante una presentazione del rapporto del Wwf. "E' una questione di responsabilità sociale e collettiva", ha affermato la presidente greca citando la Francia come esempio, in quanto in quel paese vengono organizzate "assemblee cittadine" per discutere sulle tematiche ambientali in modo da "stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini, rendendoli co-legislatori, compagni e alleati nella lotta contro il cambiamento climatico".(Gra)