Elezioni Usa: Biden passa in vantaggio nello Stato della Georgia

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è passato in vantaggio nello Stato cruciale della Georgia nelle prime ore di oggi, 6 novembre, proprio quando in quello Stato si sta per concludere lo spoglio dei voti postali, che hanno continuato ad affluire dopo la chiusura dei seggi e sono stati assegnati quasi tutti al candidato democratico. In Georgia Biden è ora in vantaggio su Trump di appena 917 voti, dopo aver inseguito il candidato repubblicano sin dalla chiusura dei seggi. Nel caso venga confermata la vittoria di Biden in Arizona, la Georgia consegnerebbe al democratico la chiavi della Casa Bianca, anche se la campagna del repubblicano Trump intenda contestare i risultati in tutti gli Stati contesi dove l’esito è stato determinato dall’afflusso del voto postale dopo il giorno delle elezioni. Al momento il vantaggio accumulato da Trump alle urne è stato quasi interamente colmato da Biden anche in Pennsylvania, mentre il presidente uscente ha recuperato terreno su Biden in Arizona, dove però lo scarto tra i due candidati ammonta ancora a circa 56mila voti. (Nys)