Spagna: ministra Esteri, con comitato su disinformazione governo vuole limitare falsità

- Il governo spagnolo non intende "limitare la libertà di espressione dei medie" nel suo piano contro la disinformazione pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale ma "limitare" che possano essere veicolate "falsità" attraverso gli organi di informazione. Lo ha affermato oggi la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, in un'intervista televisiva a "La hora de la 1", replicando alle polemiche in merito all'istituzione di un comitato composto dal Consiglio di Sicurezza nazionale, dalla Segreteria di Stato per le Comunicazioni, dalla Commissione permanente contro la disinformazione, dalle autorità pubbliche competenti e, infine, dal settore privato e dalla società civile. (segue) (Spm)