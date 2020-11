Spagna: ministra Esteri, con comitato su disinformazione governo vuole limitare falsità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di limitare la possibilità di trasmettere falsità attraverso le stazioni radiotelevisive e anche le piattaforme digitali che distorcono il dibattito pubblico, che manipolano la popolazione e che possono causare un grande danno alla democrazia", ha aggiunto la ministra degli Esteri. In questa linea, Gonzalez Laya ha insistito sul fatto che i governi abbiano l'obbligo di promuovere "informazioni veritiere" come avvenuto nel caso delle sollecitazioni alle grandi imprese digitali come Facebook e Google. Secondo il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, con questo comitato l'esecutivo intende "controllare" i media e "perseguire" ciò che il gabinetto del primo ministro, Pedro Sanchez, considera "disinformazione". "Non solo attaccano la stampa critica e prendono di mira i giornalisti, ma creano un ministero della Verità" orwelliano. Un attacco intollerabile alla democrazia", ha affermato ieri su Twitter, Casado. (Spm)