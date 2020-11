Serbia-Bosnia: ministri degli Esteri Selakovic e Turkovic, rafforzare la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha avuto oggi un incontro con l'omologa bosniaca Biasera Turkovic a margine del Processo di cooperazione nell'Europa sud-orientale (Seecp), ad Antalya, in Turchia. Secondo una nota del ministero di Belgrado, Selakovic ha affermato che la Serbia è costantemente impegnata a rafforzare la cooperazione regionale, che include anche la realizzazione dell'iniziativa Mini Schengen per una libera circolazione di persone, merci e capitale nei Balcani occidentali. Uno sviluppo economico congiunto, ha proseguito il ministro, sarebbe anche in grado di contribuire a risolvere le questioni politiche all'interno della regione. Secondo il capo della diplomazia serba, inoltre, la Serbia, in quanto firmataria e garante dell'accordo di Dayton, è interessata a rafforzare la pace e la stabilità nella regione e lo sviluppo economico di questa parte d'Europa. I due interlocutori hanno concordato sul fatto che occorre trovare le forze per superare i disaccordi del passato e guardare al futuro, nonché rafforzare la cooperazione e la presenza comune nei mercati terzi. Nel corso dell'incontro è stata discussa anche l'apertura di un Consolato generale della Bosnia ed Erzegovina a Novi Pazar. (segue) (Seb)