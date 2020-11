Serbia-Bosnia: ministri degli Esteri Selakovic e Turkovic, rafforzare la cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso nella città turca di Antalya una riunione informale del Seepc. Presieduta dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, la Turchia ha assunto la presidenza del Seecp il primo luglio per dodici mesi. Nel corso della riunione si discuteranno gli sviluppi regionali, le sfide comuni e i modi per rafforzare la cooperazione nell'Europa sudorientale durante la pandemia di coronavirus, si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri. Cavusoglu avrà incontri con le sue controparti, mentre si terranno anche incontri trilaterali Turchia-Bosnia Erzegovina-Serbia e Turchia-Bosnia Erzegovina-Croazia. Fondato nel 1996, il Seecp comprende 13 paesi dell'Europa sudorientale e promuove la cooperazione regionale in diversi settori. (Seb)