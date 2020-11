Etiopia: crisi nel Tigrè, da oggi chiuso lo spazio aereo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità etiope per l'Aviazione civile ha annunciato oggi la chiusura degli aeroporti delle principali città dello stato settentrionale del Tigrè, e precisamente della capitale Macallè, di Shire, Axum e Humera. Lo ha riferito in una nota nota la stessa Autorità, precisando che lo spazio aereo era già stato limitato a partire da mercoledì scorso, giorno in cui il premier Abiy Ahmed ha lanciato l'offensiva contro il Tigrè. La chiusura dello spazio aereo comporta il divieto di voli sia internazionali che nazionali. (Res)