Sardegna: Anci, "una piattaforma per mettere in contatto Ats e comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe importante e necessario provvedere all'attivazione di una piattaforma informatica che mette in relazione l'Ats con le autorità sanitarie locali, i sindaci. Uno strumento con cui mettere a disposizione i dati di positività in tempo reale". La proposta arriva dal presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana. "Le amministrazioni locali – spiega Deiana - vorrebbero inoltre offrire un contributo concreto nella gestione della parte amministrativa. I servizi sociali in particolare quelli dei piccoli comuni, potrebbero ad esempio occuparsi della comunicazione di esiti e della convocazione per fare i tamponi. Chiediamo di poter cooperare nella segnalazione dei contatti stretti da sottoporre a tampone, persone che spesso sfuggono dalle reti e che i medici di base hanno difficoltà a indicare". "Nonostante tutti i limiti, che stiamo cercando di superare con le nuove forze che stiamo immettendo nel sistema di prevenzione – dice l'assessore regionale alla Sanità - sono convinto che bisogna potenziare i tracciamenti perché con il contenimento precoce delle catene di contagio si può tenere sotto controllo l'infezione. La piattaforma informatica che chiedono i sindaci esiste già, però al momento non c'è personale sufficiente per caricare puntualmente tutti i dati: parte lo prenderemo dai 777 medici che hanno risposto all'avviso ATS dei giorni scorsi, altri, amministrativi, arriveranno dal bando della Protezione Civile Nazionale, ce ne spettavano 14 ma in Sardegna hanno risposto solo in 10. Poi ci sono i veterinari che stanno già collaborando col dipartimento di Igiene a Sassari e, se servirà, chiederemo loro un ulteriore sforzo". (Rsc)