Polonia: ambasciatrice Usa, se vince Biden non vedo cambiamenti nelle relazioni bilaterali

- Donald Trump riconoscerà la vittoria a Joe Biden alle presidenziali Usa se questo sarà il risultato che emergerà dal riconteggio dei voti. Lo ha detto l'ambasciatrice Usa in Polonia, Georgette Mosbacher, intervistata dall'emittente televisiva "Polsat News". In ogni caso, se Biden vincerà, l'ambasciatrice non vede particolari cambiamenti nelle relazioni tra Washington e Varsavia. "Democratici e repubblicani sono d'accordo sul fatto che la Russia e la Cina siano una minaccia. Tenendo conto della posizione della Polonia lungo il fianco orientale della Nato, per entrambi i partiti il rafforzamento della cooperazione militare è questione cruciale. Questo non cambierà", ha detto Mosbacher. La rappresentante diplomatica ha aggiunto che esiste un parere politicamente trasversale anche per quanto riguarda la sicurezza del 5G in Polonia e la collaborazione in tema di sviluppo dell'energia atomica. Recentemente sono emersi timori da parte polacca che gli Stati Uniti possano reintrodurre l'obbligo di visto per i viaggiatori dalla Polonia. Tuttavia Mosbacher ha smentito che una vittoria del candidato democratico possa condurre a questo esito. (Vap)