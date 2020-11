Sanità: Usb, ospedale San Camillo rivede procedure anti covid, una vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nota firmata dal direttore sanitario del San Camillo, Daniela Orazi, è arrivata nella serata di giovedì, dopo l'iniziativa fatta in mattinata da Usb all'interno dell'ospedale. La nota stabilisce la nuova organizzazione del pronto soccorso e del triage per garantire il contenimento del virus Sars-CoV-2". È quanto si legge in una nota di Usb. "Nella nota - aggiunge sindacato - figurano alcune sorprendenti affermazioni come, testualmente, 'non sarà consentita alcuna ulteriore deroga'. Come se in questi venti giorni di impennata dei contagi al San Camillo qualcuno non avesse rispettato le misure di contenimento". (segue) (Com)