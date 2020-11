Sanità: Usb, ospedale San Camillo rivede procedure anti covid, una vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo al direttore sanitario - prosegue l'unione sindacale di base - che è il responsabile della salute di pazienti e degli operatori sanitari e che se ci fossero state deroghe avrebbe dovuto autorizzarle proprio lei. Come se non bastasse, chiede 'oggi' agli incaricati del pronto soccorso le planimetrie delle aree rosse, verdi e grigie. 'Oggi'? Fino a ieri la direzione sanitaria non aveva dunque queste planimetrie? Tutto questo rafforza ancora di più le denunce fatte come Usb, ma anche quelle dei lavoratori. Fino a ieri non era stato strutturato ancora un vero programma di contenimento del virus". (segue) (Com)