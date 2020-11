Sanità: Usb, ospedale San Camillo rivede procedure anti covid, una vittoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Usb "sosteniamo con forza gli operatori e le operatrici sanitarie che sono stati contagiati a causa di questi ritardi nell'organizzazione. Ci riteniamo soddisfatti per l'ottenimento delle tutele necessarie a chi opera in condizioni estreme. Domani aprirà anche il nuovo pronto soccorso del San Camillo. Non sappiamo ancora con quale personale. Lo chiederemo lunedì durante l'incontro con il direttore generale Fabrizio D'Alba. Continueremo a monitorare da vicino l'ospedale San Camillo e a denunciare, ove necessario, criticità, carenze e omissioni, come fatto in queste settimane, garantendo la massima riservatezza a chi ci segnalerà negligenze. Sanità pubblica, assunzioni stabili. L'unico modo per uscire dall'emergenza sanitaria". (Com)