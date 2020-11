Romania: presidente Iohannis, le nazioni forti organizzano le elezioni anche nelle crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nazioni forti organizzano elezioni democratiche anche in condizioni di crisi. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in apertura della riunione di governo che ha presieduto. Il capo dello Stato ha fatto riferimento alle elezioni parlamentari, previste per il 6 dicembre in Romania, e ha dato come esempio le recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, nel contesto della pandemia Covid-19. "Ci sono molte discussioni nello spazio pubblico sull'opportunità di organizzare elezioni durante la pandemia. Ve lo dico molto chiaramente: la democrazia non può essere messa tra parentesi. La democrazia deve essere garantita e la democrazia è garantita attraverso elezioni, elezioni libere e le nazioni forti si impegnano per elezioni democratiche, anche in condizioni di crisi", ha sottolineato il capo dello Stato. (segue) (Rob)