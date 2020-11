Romania: presidente Iohannis, le nazioni forti organizzano le elezioni anche nelle crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iohannis ha parlato a questo proposito di "democrazie consolidate". "Quando vogliamo vedere come vengono gestite le elezioni in tempi di crisi, dobbiamo guardare alle democrazie rafforzate. Negli Stati Uniti, le elezioni si sono svolte con quasi 100 mila nuovi casi ogni giorno, eppure le elezioni si sono svolte e hanno avuto un'affluenza record", ha detto Iohannis sottolineando che gli statunitensi hanno rispettato le norme sanitarie. Inoltre, il presidente ha dato l'esempio delle elezioni Usa "nel novembre 1944, durante la guerra". "È così che dovrebbe essere in una democrazia", ha detto Iohannis secondo cui "questo è ciò che fanno le nazioni forti e la nazione rumena è una nazione forte". "Supereremo insieme questa crisi", ha concluso il presidente. Iohannis ha anche detto che la campagna elettorale per elezioni parlamentari sarà "in condizioni molto speciali, molto severe". (Rob)