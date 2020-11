Covid: Conte, se treno pandemia corre bisogna chiudere luoghi socialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il treno della pandemia corre non possiamo mantenere aperte le attività che stimolano la socialità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in streaming al mastershow “Ristoranti, una questione politica”, nell'ambito di “Cibo a Regola d’Arte”, il food festival del “Corriere della Sera”. “Stiamo imponendo sacrifici economici – ha ammesso Conte – e perciò dobbiamo mettere allo stesso tempo su tavolo indennizzi economici per creare quella cintura di Stato" che può sostenere le attività economiche.(Rin)