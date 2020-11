Spagna: Garamendi (Ceoe), esenzione totale contributi per imprese in cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende in cassa integrazione straordinaria (Erte) per causa di forza maggiore a causa della pandemia del coronavirus devono poter beneficiare del 100 per cento dell'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a fronte del 75 od 85 per cento attuale, a seconda delle loro dimensioni. È la richiesta che il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, presenterà la prossima settimana al governo del primo ministro, Pedro Sanchez, spiegando che le aziende "sono annegate e non possono pagare", in particolare negozi, bar e piccole e medie imprese. Secondo il presidente della Ceoe è fondamentale, inoltre, una estensione delle linee di credito statali agevolate (Ico) in quanto "sarà molto difficile" restituire i prestiti da qui a marzo, quando finirà il periodo di grazia. Sul lato delle entrate, il presidente della Ceoe ha dichiarato che non "non è il momento di parlare di aumento delle tasse" e, quando lo sarà, "dovremo farlo in modo più completo", affrontando l'economia sommersa.(Spm)