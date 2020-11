© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I presidenti di Regione (non tutti per fortuna) stanno mostrando il volto peggiore delle istituzioni. Un comportamento irresponsabile, furbesco, spregiudicato. Mettere mano al Titolo V è, a questo punto, una priorità. Questa babele istituzionale non è più sostenibile". Lo scrive su Twitter il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia.(Rin)