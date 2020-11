Covid: Conte, capisco operatori economici ma non fermiamoci solo a protocolli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non fermiamoci solo al protocollo. Siamo stati accusati come governo di non aver fatto nulla per prevenire la pandemia. Ma noi abbiamo investito tantissimo, abbiamo imposto i protocolli anche in spiaggia, ciononostante la pandemia è arrivata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in streaming al mastershow “Ristoranti, una questione politica”, nell'ambito di “Cibo a Regola d’Arte”, il food festival del “Corriere della Sera”. “Non limitiamoci a guardare ciascuno la propria dimensione e dire 'nel mio spazio il protocollo è rispettato', perché ciononostante la pandemia è arrivata", ha spiegato Conte. A tutti gli operatori economici, ha poi precisato, “dico che capisco il profondo senso di ingiustizia. Aver definito dei protocolli, averli sollecitati ad adottarli e ritrovarsi con la chiusura è molto penalizzante".(Rin)