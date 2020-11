Migranti: Lamorgese, da Italia e Francia fronte comune verso Tunisia per contrasto a sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia devono promuovere un “fronte comune” nei confronti della Tunisia per contrastare gli sbarchi “autonomi” di migranti. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in conferenza stampa con l’omologo francese, Gerald Darmanin, al termine del loro incontro al Viminale. “Abbiamo detto che il fronte deve essere comune anche nei confronti della Tunisia, che vive una drammatica crisi sociale, economia e politica e c’è bisogno di un fronte comune anche da quella parte perché questi sbarchi autonomi rendono problematica la gestione dell’immigrazione in un momento già difficile, reso ancora di più (grave) dalla pandemia di Covid”, ha affermato Lamorgese.(Gad)