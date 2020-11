Covid: Grimoldi (Lega), governo emani subito decreto di sospensione tasse e tributi per Lombardia zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier dichiara in una nota: "A febbraio il governo aveva varato un decreto ministeriale per la sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese delle "zone rosse" dell'emergenza Coronavirus, per la semplice ragione che chi non può fare il suo lavoro non può pagare le tasse. Come era stato fatto in precedenza anche per le zone appenniniche colpite dai terremoti. Ora il governo faccia subito altrettanto decretando analoga sospensione per tutta la Lombardia indicata dal governo come zona rossa per l'emergenza Covid. Come è stato fatto a febbraio va rifatto anche oggi e va fatto subito. È facile, il ministro Gualtieri deve solo rifare il decreto di febbraio, adeguandolo a tutta la Lombardia". (Com)