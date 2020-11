© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla zone rosse, "in Senato al decreto Ristori, la Lega presenterà un emendamento per chiedere aiuti più sostanziosi alle Regioni e alle attività che hanno subito le maggiori restrizioni". Lo afferma in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. (Com)