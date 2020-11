© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco di Subiaco al lavoro nel comune di Jenne per rimuovere e mettere in sicurezza alcune parti di cornicione pericolante nella chiesa Sant'Andrea. I vigili del fuoco stanno operando con corde ed imbraghi per poter raggiungere e rimuovere le parti distaccate della struttura, ed evitare così danni a cose o persone. Presenti sul posto anche i carabinieri di Filettino. (Rer)