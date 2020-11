Guatemala: almeno 50 morti dopo passaggio uragano Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 50 persone sono morte ieri in Guatemala dopo il passaggio dell’uragano Eta, che ha toccato terrà martedì abbattendosi sulla costa nord del Nicaragua a un’intensità di categoria 4 della scala Saffir–Simpson. Secondo quanto dichiarato dal presidente Alejandro Giammattei in conferenza stampa 25 case sono state sepolte da una valanga nel villaggio di Quejá, nel dipartimento settentrionale di Verapaz. In Honduras, riporta il quotidiano “La Tribuna”, altre 20 persone sono morte a causa degli eventi meteorologici estremi provocati dall’uragano, mentre in Nicaragua, il paese colpito per primo, due minatori hanno perso la vita in una frana provocata dalle forti piogge.(Mec)