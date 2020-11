Arabia Saudita: concluso l'International Standards Summit a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso a Riad l'International Standards Summit. Organizzato dal Regno dell'Arabia Saudita, sotto il patrocinio del Ministro del Commercio, Majid bin Abdullah Al-Qasabi, si è trattato del primo vertice internazionale tenuto per discutere questioni relative agli standard e al loro ruolo nell'affrontare crisi e sostegno alla trasformazione digitale, nell'ambito degli eventi della Presidenza saudita del G20. A questo vertice hanno partecipato relatori internazionali e rappresentanti di organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), nonché i capi degli organismi di standardizzazione nazionali in vari paesi di il mondo. L'International Standards Summit ha fatto luce sul ruolo degli standard e degli organismi nazionali di standardizzazione nell'affrontare le crisi e sul loro ruolo nel consentire agli enti governativi, privati ​​e senza scopo di lucro di superare queste crisi e ridurre i loro effetti negativi. Il vertice discuterà anche del ruolo degli standard nella promozione della trasformazione digitale. La Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) e il Segretariato saudita del G20 hanno preparato questo vertice in collaborazione con la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), la Communications and Information Technology Commission (CITC), l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), l'International Electrotechnical Commission (IEC) e l'International Telecommunication Union (ITU). Si tratta del primo vertice internazionale specializzato in standard organizzato a margine dell'anno della Presidenza saudita del G20 è un'affermazione del ruolo pionieristico svolto dal Regno dell'Arabia Saudita per promuovere modalità e mezzi di cooperazione e integrazione tra paesi del mondo in vari campi, in particolare campi tecnici che migliorano le capacità economiche e spingono i tassi di scambio degli scambi e degli investimenti verso orizzonti più ampi. (Res)