- Al sindaco Gori "la solidarietà dei deputati democratici. Non sono accettabili le intimidazioni. Questa battaglia si vince restando uniti e rispettando le regole non alimentando divisioni e soffiando sul fuoco. La coesione della comunità nazionale è essenziale per uscire dalla crisi che sta creando tante sofferenze al Paese". Così in una nota il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. (Com)