Migranti: Lamorgese, necessaria road map a livello Ue per rinegoziare con Paesi africani accordi su rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una "road map" a livello europeo per rinegoziare gli accordi di rimpatrio con i principali Paesi africani. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in conferenza stampa con l’omologo francese, Gerald Darmanin, al termine del loro incontro al Viminale. Lamorgese ha chiarito di avere condiviso con la controparte la necessità di "prevedere una road map a livello europeo perché negozi degli accordi di riammissione con i principali Paesi africani che al momento non risultano attivati". Il ministro ha ricordato di avere esposto la questione "congiuntamente con i commissari europei". (Gad)