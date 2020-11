Covid: von der Leyen, focus riunione di oggi su test rapidi, vaccini, app e viaggi sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con gli altri membri del collegio dei commissari impegnati nella risposta al coronavirus si è concentrata sulla consegna veloce dei test rapidi dell'antigene nell'Unione europea; sul tracciamento dei contatti, con il potenziamento dell'uso delle app e della interoperabilità; sul modulo di localizzazione dei passeggeri per consentire viaggi più sicuri; sulla rapida firma di nuovi contratti per la vaccinazione. Lo ha spiegato via Twitter la presidente von der Leyen. (Beb)