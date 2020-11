Milano: ubriachi inveiscono contro poliziotti e danneggiano volante, arrestati due fratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due fratelli italiani di 31 e 41 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati a Milano dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e danneggiamento aggravato. Giovedì sera, intorno alle 20.50, una volante è intervenuta in via Ponte Nuovo, zona Crescenzago, dove era stata segnalata una lite tra più persone. Alla vista dell'auto di servizio il più giovane dei due fratelli ha iniziato a urlare contro gli agenti e lanciare vari oggetti che hanno scalfito il cofano e il parabrezza. Quando i poliziotti sono scesi per bloccarlo, in aiuto del 31enne è arrivato il fratello maggiore che impugnava in una mano un coccio di vetro e nell'altra una bottiglia intera di birra. A quel punto gli operatori della Questura hanno chiesto alla centrale l'invio di rinforzi con i quali sono riusciti a fatica a contenere e arrestare i due uomini. Addosso al 31enne è stato trovato poi un coltello a scatto e sei grammi di sostanza stupefacente. I due sono stati denunciati per porto di armi abusivo e sanzionati per "ubriachezza molesta". (Rem)