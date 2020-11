Covid: Marocco, esteso stato d'emergenza sanitaria fino al 10 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del Marocco, tenutosi ieri sera a Rabat, ha deciso di prolungare lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale fino al 10 dicembre prossimo, nell'ambito degli sforzi per combattere la diffusione del coronavirus. Il Consiglio ha adottato il progetto di decreto numero 2.20.788 che proroga il periodo di validità dello stato d'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale per far fronte al Covid-19, ha detto Saaid Amzazi, portavoce del governo, in una dichiarazione letta durante un briefing con la stampa al termine della riunione settimanale del consiglio convocata sotto la presidenza del capo del governo Saad-Eddine El Othmani. In base a questa bozza di decreto, l'autorità governativa responsabile per gli interni ha il potere di prendere, alla luce della situazione epidemica, tutte le misure appropriate a livello nazionale, ha aggiunto Amzazi, osservando che i prefetti delle regioni e governatori delle province possono prendere tutte le misure esecutive necessarie a livello di prefettura, provincia e comune per mantenere l'ordine della sanità pubblica(Mar)