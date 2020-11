Sudan-Etiopia: offensiva nel Tigrè, autorità di Khartum dispongono la chiusura delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudan hanno chiuso il confine con l'Etiopia a seguito delle crescenti tensioni tra le autorità federali etiopi e la regione dei Tigrè. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale “Suna”. L'annuncio è stato dato dal governatore dello Stato di confine di Kassala, Fateh al Rahman al Amin, precisando che il confine rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Il governatore ha quindi fatto sapere che si recherà a Wad Al Helew, un villaggio situato al confine con Etiopia ed Eritrea, per valutare la situazione e ha assicurato che le autorità sudanesi “non consentiranno a nessun individuo o gruppo di entrare nello Stato con le armi”. Inoltre, ha annunciato il governatore, verrà formato un comitato incaricato di valutare come trattare i civili che potrebbero cercare rifugio nel territorio sudanese. Nel frattempo il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo etiope Abiy Ahmed al quale ha dichiarato di seguire con preoccupazione gli ultimi sviluppi in Etiopia. Lo scorso 4 novembre il premier Ahmed ha dichiarato lo stato di emergenza nel Tigré, accusando il governo locale di aver attaccato le truppe federali in una base settentrionale e di aver tentato di "saccheggiare" le risorse militari, e ha ordinato all'esercito di intraprendere un'azione militare nella regione settentrionale. (Res)