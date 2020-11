Repubblica Ceca: Covid, esperti segnalano che il calo dei nuovi contagi sarà lento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il declino dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Repubblica Ceca sarà molto lento e il picco dei ricoveri dovrebbe avvenire intorno al 10 novembre. E' quanto ritiene il Centro per la previsione dei processi sociali e biologici (Bisop), secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il centro è composto da 17 scienziati dell'Accademia delle Scienze, dell'Università carolina di Praga e del Centro per la ricerca economica e l'istruzione universitaria Cerge-Ei. Il Bisop ha raccomandato una stretta sulle misure di contenimento della diffusione del virus, suggerendo di fare test a tappeto come deciso dalla Slovacchia. Il centro ha anche sottolineato che il 40 per cento dei contagi avviene nel luogo di lavoro. Le imprese dovrebbero pertanto essere maggiormente motivate a promuovere il lavoro da casa, o perlomeno a creare ambienti di lavoro più sicuri, con test periodici sul personale nelle aziende più grandi. (Vap)