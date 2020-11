Covid: Pregliasco, falso allarme al Pio Albergo Trivulzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un falso allarme. Ci sono delle positività, andremo a confermare i numeri, nell'arco della giornata avremo i dati definitivi. Dei positivi ci sono, ma è un fatto assolutamente naturale e normale in un contesto come quello di Milano dove la diffusione ambientale nelle famiglie, nella comunità, è elevata e quindi la struttura sanitaria non ha colpe di situazione di diffusione di malattia, ma di acquisizione di soggetti che si contagiano all'esterno". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, consulente scientifico del Pio Albergo Trivulzio di Milano, ad Agorà, su Rai Tre, sulla situazione del Pio Albergo Trivulzio. (com)