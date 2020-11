Cina: da oggi riduzione prezzi di diesel e benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi la Cina ridurrà i prezzi al dettaglio di benzina e diesel. Lo rende noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Sulla base delle recenti variazioni dei prezzi internazionali del petrolio, i prezzi al dettaglio di benzina e diesel saranno ridotti rispettivamente di 160 yuan (circa 24 dollari) e 150 yuan per tonnellata (22,6 dollari). Secondo l'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi, se i prezzi internazionali del petrolio greggio cambiano di oltre 50 yuan (7,5 dollari) per tonnellata e rimangono a quel livello per dieci giorni lavorativi, i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati come benzina e diesel in Cina vengono adeguati di conseguenza. Alle tre maggiori compagnie petrolifere cinesi, China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation, è stato chiesto di mantenere la produzione di petrolio e facilitare il trasporto per garantire forniture stabili.(Cip)